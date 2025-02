Tramvaj za zdaj še brez slovenščine

Tramvaj ima za seboj izvrsten konec tedna. Od krstne vožnje v soboto zjutraj do včeraj se je z njim proti Opčinam ali Trstu odpeljalo precej Tržačanov. Potniki so se lahko prepričali, da je s tehničnega vidika zaenkrat vse tako, kot mora biti. Šepajo pa nekateri detajli.Med temi izstopa odsotnost slovenskih napisov o splošnih informacijah, ki zadevajo pot in postaje, brez slovenščine pa so tudi opozorila, na katerih piše, da je na tramvaju prepovedano govoriti z voznikom, da se je med vožnjo treba držati za to namenjenih držal, in kje je zasilni izhod. Ti napisi so zaenkrat v italijanščini in angleščini.

Pri mestnem prevozniku Trieste Trasporti so nam zagotovili, da bodo v prihodnjih dneh namestili tudi slovenske napise. Ker so bili pod velikim pritiskom s strani mestnih oblasti, so se v tednih pred zagonom storitve osredotočili na tehnične aspekte. Zdaj jih čakajo še kozmetični dodatki in popravki, so povedali predstavniki prevoznika. Med dodatki so tudi slovenski napisi, so dejali, in v isti sapi dodali, da so vedno pozorni do rabe slovenščine na javnih prevoznih sredstvih.