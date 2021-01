Tramvaja vsaj še leto in pol ne bo

Openski tramvaj bo »na čakanju« vsaj še leto in pol. Bolj verjetno dve leti. Do ponovne zamude je prišlo, ker izvajalec v določenem pogodbenem roku ni izvedel del. Ta bi se morala končati sredi januarja. Občina Trst zdaj razmišlja celo o tem, da bi z izvajalcem prekinila pogodbo. Termin za dokončanje del je zapadel 13. januarja, le dva dneva pred tem pa je podjetje, ki bi moralo prenoviti progo, vložilo prošnjo za podaljšanje roka izvedbe del. V njej je zaprosilo za 120-dnevno podaljšanje roka izvedbe del.

Podjetje je prošnjo utemeljilo z argumentom, češ da se terminski plan ni izšel zaradi slabega jesenskega vremena in zaradi neugodnih epidemioloških razmer. Kot je na včerajšnjem sestanku tržaške občinske komisije za transparentnost razložil vodja oddelka za administrativne akte Luigi Fantini oteževalne okoliščine, ki jih je v prošnji naštel izvajalec del, nimajo podlage, saj je bilo vreme do srede decembra zelo ugodno in zato to ne more biti razlog za prekoračitev pogodbeno dogovorjenega roka.