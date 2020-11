»Tramvaji v zraku« še vedno razdvajajo politike

Gondola kot način javnega prevoza in kot način razbremenitve nekaterih mestnih arterij je bila včeraj tema tržaške občinske komisije za promet, ki je v fokus postavila študijo izvedljivosti načrta občinske uprave o postavitvi sedežnic. »Tramvaji v zraku« bi povezovali Opčine z Barkovljami in te preko starega pristanišča z mestnim nabrežjem.

Do sestanka je prišlo na pobudo opozicijskih mestnih svetnikov, ki so želeli pobliže spoznati namere pristojne za okolje in promet v občinski upravi Luise Polli in direktorja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Giulia Bernettija. Zanimalo jih je tudi, koliko bi bila vredna naložba in kolikšni bi bili stroški vzdrževanja. Bernetti je odgovoril, da bi bila investicija vredna okoli 35 milijonov evrov, v celoti pa bi projekt - seveda v primeru odobritve - financiralo ministrstvo za promet. Stroški vzdrževanja ne bi bili pretirani, je dejal Giulio Bernetti, ki je ocenil, da bi lahko ta alternativna oblika prevoza na leto prevažala 3,5 milijona potnikov. »Če bi dosegli to število, bi na koncu ta oblika prevoza prinesla celo dobiček,« je dejal Bernetti, ki je ob tej priložnosti mestnim svetnikom zagotovil, da gondola nikakor ne želi konkurirati tramvaju, ki je zanj predvsem turistična znamenitost, ki pa ne rešuje prometnega problema severne vpadnice.