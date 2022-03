Tramvajska proga skoraj končana

Po šestih letih prisilnega mirovanja se v projektu prenove openske tramvajske proge vendarle svetlika. Podjetje Vital One, ki je sredi leta 2019 zmagalo na javnem razpisu za zamenjavo tračnic in pragov, naj bi končalo z obnovitvenimi deli. Zdaj sta na potezi Občina Trst in mestni prevoznik Trieste Trasport, ki morata v prihodnjih tednih preveriti električno infrastrukturo in signalizacijo, nakar bosta na Državno agencijo za varnost železniške in cestne infrastrukture ANSFIFA (nekdanji USTIF) poslala vso potrebno dokumentacijo o zaključenih delih. Ministrski organ bo nato določil dan testiranja proge. Po neuradnih virih naj bi prve potnike openski tramvaj začel prevažati junija, bolj previdni napovedujejo, da pred septembrom tramvaja na progi ne bomo še videli.

