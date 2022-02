Ob 18.15 sta na državni cesti št. 14, malo pred križiščem za Ribiško naselje, trčila avtomobil renault clio in motorist iz Trsta, slednjega je odbilo na cestišče. Tako njega kot voznico avtomobila so odpeljali na pregled v bolnišnico, poškodbe naj ne bi bile zelo hude. Nesrečo obravnavajo nabrežinski karabinjerji, na kraju so bili tudi gasilci.