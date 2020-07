V spodnjem delu Furlanske ceste sta malo po 14. uri v bližini bencinske črpalke trčila avtomobila. Eno osebo, ki je bila lažje poškodovana, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so odstranili posledice nesreče in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke.