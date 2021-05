Trčenje na Padričah po že znanem kalupu

Malo po 12.00 sta na glavni cesti na Padričah, v žal že dobro znanem ovinku pred barom, kjer so nesreče ob deževnem vremenu razmeroma pogoste, trčila bmw in nissan micra. Eden od voznikov je zaradi spolzkega cestišča izgubil nadzor nad avtomobilom, so povedali lokalni policisti in je kljub zaviranju drsel več deset metrov, pri čemer je tudi zapeljal na nasprotni vozni pas. V tistem trenutku je v obratni smeri pravilno pripeljalo drugo vozilo. V trčenju ni bilo huje poškodovanih, nastala pa je gmotna škoda. Na kraju so lokalni policisti, prišel je tudi rešilec službe 118. Promet je bil več časa upočasnjen.