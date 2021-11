V križišču med pokrajinskima cestama št. 1 in št. 35 na Proseku sta ob 14.30 trčila toyota rav4 in alfa romeo giulia. Voznika, 78-letni Tržačan in 50-letnik iz Trevisa, sta bila na srečo nepoškodovana. Nastala pa je precejšnja gmotna škoda. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo za zdaj še nepojasnjene vzroke nesreče in karabinjerji iz Miramara, ki so pomagali preusmerjati promet.