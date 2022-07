Trčenje nad sesljansko obalo

Na cesti, ki vodi na sesljansko obalo, je okrog 15.30 prišlo do prometne nesreče, vpleteni so bili dve motorni kolesi in avtomobil renault megane. Slednji je v vrsti vozil proti morju, do trčenja je prišlo pri prehodu za pešce in stopnicah, podrobnosti niso znane. Poškodoval se je eden od dveh motoristov, med drugim naj bi si zlomil gleženj. Gre za 52-letnega moškega iz devinsko-nabrežinske občine. Na kraju so karabinjerji iz Barkovelj in Nabrežine. Zaradi nesreče je na območju nastal prometni zastoj.