Nekaj minut pred 15. uro sta se v križišču med Novo cesto za Opčine in Konkonelsko rebrjo, pod Ferlugi, zaletela avtomobila. Šlo naj bi za čelno trčenje po izsiljeni prednosti. Na kraj so prispeli služba 118, ki je odpeljala nekaj lažje poškodovanih oseb, in tržaška lokalna policija. Na obeh vozilih je nastala precejšnja gmotna škoda. Ko so odpeljali poškodovani vozili, je družba FVG Strade, ki upravlja omenjeno cesto, poskrbela še za odpravo posledic oziroma za očiščenje cestišča.