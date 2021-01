Trčenje pri Bazovici

Na ostrem ovinku pod Bazovico sta bila malo po 18. uri dva avtomobila udeležena v prometni nesreči. Voznik peugeota, ki je iz Bazovice vozil v smeri Trsta, je v ovinku zaradi slabih cestnih razmer in mokrega cestišča izgubil nadzor nad vozilom in trčil v avtomobil, ki je peljal v nasprotno smer. V prometni nesreči sta jo k sreči skupili le vozili, gmotna škoda je bila precejšnja. Prisotno je bilo tudi reševalno vozilo službe 118, a se nihče od voznikov ni huje poškodoval. Cesto so prehodno zaprli za promet.