Na državni cesti št. 1 v križišču pri Padričah sta iz še nepojasnjenih vzrokov danes okrog 7.30 trčila avtomobila. Eno osebo so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi prometni policisti in tržaški redarji, ki so uravnavali promet ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.