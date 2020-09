Trčenje štirih avtomobilov pri Padričah

Na avtocestnem priključku v bližini predora pri Padričah je v smeri Benetk davi ob 7. uri prišlo do trčenja štirih avtomobilov. Reševalci službe 118 so udeležence iz previdnostnih razlogov prepeljali v katinarsko bolnišnico, kaže da ni bil nihče huje poškodovan. Eno osebo so morali iz razbitin izvleči gasilci. Gmotna škoda je bila velika. Nesreči sta prav gotovo botrovali mokro cestišče in neprilagojena hitrost. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe Anas. Promet je bil nekaj časa oviran.