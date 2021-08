V Miramarskem drevoredu ob koncu borovega gozdiča v smeri proti Miramaru je okrog 10. ure citroen rdeče barve močneje trčil v avtomobil fiat panda. Vozniku fiata so reševalci službe 118 na kraju nudili prvo oskrbo in ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je večja gmotna škoda. Na kraju so redarji, ki preiskujejo vzroke nesreče.