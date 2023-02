Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na Obalni cesti pri Sesljanu, kjer je blizu razcepa za avtocestni priključek voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v kamniti zidek. Z rešilcem, ki je prispel z Opčin, so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni utrpel hujših poškodb. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so nudili potrebno pomoč reševalcem in predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo vzroke nesreče.