V križišču med Ul. Spiridione in Ul. Mazzini sta okrog 10.30 trčila mestni avtobus št. 10 in dostavno vozilo. V nesreči naj bi bilo tudi nekaj oseb lažje poškodovanih. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, lokalni policisti in gasilci. Ul. San Spiridione so od križišča s Korzom Italia zaprli za promet. Ob 11. uri je bil promet močno upočasnjen in so nastajali zastoji na Korzu Italia in v Ul. Roma.