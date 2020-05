Trčila avtobus in motor

S prehodom v drugo fazo sobivanja s koronavirusom, za katero bodo značilne milejše omejitve v primerjavi s tistimi, ki so veljale v prvi, se je povečalo tudi število voznikov na cesti in z njimi so se vrnile tudi prometne nesreče, ki jih v preteklih tednih ni bilo ravno veliko.

Ob 7.30 se je na Trgu Santorio, ki se nahaja med ulicama Ginnastica in Carducci, zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena linijski avtobus št. 5, ki je z Ul. Carducci zavijal na Trg Santorio, in motorist. Iz še nepojasnjenih vzrokov sta vozili trčili. Na kraj so prišli gasilci in poskrbeli za varnost na prizorišču nesreče, poleg njih še zdravstveno osebje službe 118, ki je oskrbelo poškodovanega motorista, ter lokalni policisti.