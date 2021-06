Trčila avtobus in skuter

Popoldne okoli 16.30 je pri Sv. Jakobu prišlo do prometne nezgode, v katero sta bila vpletena avtobus linije št. 10 in večji skuter. Voznik skuterja je na Istrsko ulico zapeljal s stranske Ul. del Rivo, pri tem pa ni dal prednosti avtobusu, ki je prav v tistem trenutku vozil proti mestu. Skuterist se je v nesreči poškodoval, a po prvih informacijah naj ne bi utrpel hujših poškodb. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so ga odpeljali na preglede v katinarsko bolnišnico. Tja so odpeljal tudi dva potnika, ki sta med zaviranjem voznika avtobusa padla na tla. Ker sta tožila zaradi bolečin v rami, so ju preventivno odpeljali na pregled.