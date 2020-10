Na križišču med Ul. Svevo in Lavoratori sta okrog 16.15 iz še nepojasnjenih vzrokov trčila avtomobil in motor. Ena oseba je bila poškodovana in so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so reševalci službe 118 in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče ter preusmerjajo promet.