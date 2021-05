V križišču med Ul. D’Alviano in Ul. D’Isella sta sinoči ob 22.20 trčila avtomobil in skuter. Skuterista, ki je bil v nesreči poškodovan, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče in lokalni policisti.