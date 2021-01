V predoru pri Proseku sta danes okrog 12. ure trčila renault kangoo in tovornjak. Na kraj so prihiteli gasilci in iz avtomobila izvlekli potnico. Reševalci službe 118 so jo nato prepeljali v bolnišnico na katinaro. Oba voznika nista bila poškodovana. Cestni odsek v smeri proti Benetkam je bil začasno zaprt. Promet, ki je na bližnjem cestnem odseku potekal dvosmerno, je urejala prometna policija.