Ob 10.10 sta v zgornjem delu Ul. Giulia iz še nepojasnjenih razlogov trčila motor in avtomobil. Poškodovanega motociklista so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraj so prihiteli tudi lokalni policisti, ki še preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so odpravili njene posledice.