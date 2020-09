V križišču za Devin je okrog 9.30 domačinka trčila v kolesarja, ki ni upošteval rdeče luči na semaforju. Ob zelenem semaforju je iz vasi pravilno obrnila na glavno cesto, ko je naenkrat priletel kolesar, ki se mu ni uspela izogniti. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so kolesarja prepeljali v bolnišnico in lokalni policisti.

Poškodovani kolesar, 48-letni F.F. iz Trsta, je bil na čelu skupine kolesarjev, ki je vozila proti Tržiču.