Trčila v usločeni semaforski drog in ga nevarno poškodovala

Gasilci so danes ob 11. uri posredovali na deželni cesti št. 14 v Sesljanu blizu odcepa za Devin, kjer je avtomobil močno trčil v več metrov visok usločeni semaforski drog. Devetindvajsetletno voznico so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in poškodovani avtomobil. Ob uporabi avtolestve in žerjava so odstranili poškodovani drog, ki je bil zaradi trčenja nestabilen in je predstavljal nevarnost. Zavarovali so celotno območje. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe FVG strade.