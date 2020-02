Ob 12.15 so v križišču med Ul. Brigata Casale in Ul. Carnaro iz še nepojasnjenih vzrokov trčili dva kamiona in nissan micra. Dve osebi so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer jima je zdravstveno osebje ugotovilo lažje poškodbe, voznik in sopotniki iz nissana micra pa so bili nepoškodovani. Na kraj so prihiteli tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.