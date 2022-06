Trenja v vladajoči koaliciji zaradi slovenskih jasli

Novica, da je ustanovitev slovenskega oddelka jasli na območju nekdanje vojašnice Chiarle pri Sv. Ivanu razklala desnosredinsko koalicijo v mestnem svetu, je odmevala tudi včeraj. Desni Bratje Italije, edini, ki so glasovali proti skupnemu stališču Valentine Repini in Štefana Čoka na temo slovenskih jasli (za te se je vseskozi zavzemal tudi Stefano Ukmar, a je bil na ponedeljkovi seji, ko je bil uradno vložen in podpisan predlog, odsoten), se počutijo izdane od koalicijskih partneric, saj naj bi bili predhodni dogovori o glasovanju drugačni. Preostali del koalicije se brani, da so glasovali za odprtje slovenskih jasli, ker so to linijo zagovarjali med prejšnjim Dipiazzevim mandatom.

»Naš glas proti odprtju slovenskih jasli ni bil ideološki. In ni nam po godu, da je v širši javnosti prevladala ocena, da smo sledili teoriji ideologije. Mestni svetniki Bratov Italije so odločali na podlagi številk, ki so jih pred tedni posredovali predstavniki občinskih uradov in župan Dipiazza. Ob tisti priložnosti so povedali, da sta povpraševanje in ponudba po varstvu v slovenskem jeziku sorazmerna. Na podlagi tega smo ocenili, da slovenski oddelek jasli v tem primeru ni prioriteta, zato smo glasovali proti skupnemu stališču,« je zadevo pokomentiral pokrajinski tajnik Bratov Italije Claudio Giacomelli.

Kaj so se pred sejo mestnega sveta dejansko dogovorili vodje koalicijskih svetniških skupin, smo vprašali šefa Bratov Italije v mestnem vetu Marcela Medaua. Ta je priznal, da je bil nad izidom glasovanja presenečen, saj so se koalicijski partnerji dogovorili, da bodo skupno stališče glede slovenskih jasli zavrnili.