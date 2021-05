Trg poimenovali po žrtvah prometa

Na pobudo Claudia in Grazielle Visentin, staršev Maurizia Visentina, ki ga je leta 1999 do smrti povozil pijan voznik, je tržaška občina uradno poimenovala trg nasproti glavnega vhoda v park Revoltella po žrtvah prometa.

S krajšo slovesnostjo, ki sta jo uvedli občinski odbornik Michele Lobianco in župan Roberto Dipiazza, so se prisotni spomnili na številne žrtve prometa in pozvali širšo javnost k spoštovanju zakonov o pravilih cestnega prometa in k varnosti.

Po blagoslovu duhovnika Ettoreja Malnatija sta župan in odbornik odkrila tablo z napisom Trg žrtev prometa (Piazzale Vittime della strada), Alessio Colautti pa je podal poezijo, ki sta jo napisali Graziella in Claudio Visentin. Slednji je nato spregovoril v imenu odbora staršev žrtev prometa: »Elena, Sara, Giulia, Michela, Amos, Francesco, Piero, Luca, Maurizio in vse žrtve prometa so naši angeli, ki se jih ob novi tabli spominjamo. Trst je po Veroni drugo italijansko mesto s trgom, ki je poimenovan po žrtvah prometa.«