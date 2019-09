Trgatev je praznik, ki ga deliš z dobrimi prijatelji

»Trgatev je predvsem praznik. Pomembno je, da lepe trenutke deliš z družino in dobrimi prijatelji,« je prepričan Rado Milič. V soboto smo, njega, brata Igorja in ostale družinske člane ob začetku trgatve obiskali v vinogradu v Saležu. Njegove besede ne bi mogle biti bolj resnične: ob njem se je zbralo več kot dvajset veselja polnih trgačev.

Utečena ekipa je kakor po tekočem traku pobirala velike grozde, ki so drug za drugim padali v velike zabojnike in kmalu napolnili skoraj celo prikolico traktorja. Z delom so pričeli že ob 8. uri. Malo več kot uro kasneje so bili zabojniki že prepolni, tako da je bilo na začetku skoraj težko verjeti, da je bil pravzaprav le prvi dan letošnje trgatve. Bili so tako hitri in temeljiti, da so poleg belih sort začeli pobirati že črno grozdje. Velik zalogaj dela pa jih seveda čaka še jutri in nato naslednji teden oziroma čez deset dni.

Rada Miliča verjetno ni treba posebej predstavljati, saj je poznan obraz. Do nedavnega je bil podžupan in odbornik za kmetijstvo Občine Zgonik. Po dolgoletnih političnih prizadevanjih se je letos odločil, da na majskih upravnih volitvah ne bo kandidiral. Še naprej je v vlogi zborovodje in pevca dejaven na kulturnem oziroma zborovskem področju. Dobršen del prostega časa pa mu seveda polni kmetijstvo oziroma vinogradništvo. V tem svetu je od malih nog, saj gre za družinsko tradicijo.