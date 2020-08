Trgatev na Tržaškem bo letos septembra

Na Tržaškem se vinogradnikom letos obeta lepa letina, čeprav bo treba na trgatev počakati vsaj do polovice septembra, saj je dozorevanje tokrat »zapoznelo«. Grozdje je vsekakor zdravo, tudi količina je prava, zato strokovnjaki ocenjujejo, da bo letos res dobra letina.

Pri Kmečki zvezi so povedali, da bo potrebno po napovedih za trgatev v Bregu – od obalne ceste do Milj – počakati vsaj na drugi teden v septembru, na Krasu pa na tretji teden v septembru. To zadeva v glavnem bela vina, marsikaj pa bo odvisno od raznih sort. Kar zadeva teran, bo potrebno počakati vsaj do 20. septembra in morda še dlje. Vse bo vsekakor odvisno od vremenskih razmer, pravijo pri Kmečki zvezi, kjer opozarjajo na problem ptic in divjadi, ki so že začele napadati vinograde. V Furlaniji se je trgatev sicer ponekod že začela, vendar zadeva proizvajalce penečega vina, ki potrebuje več kisline in manj alkohola.

Da bo treba na letošnjo trgatev še počakati, je potrdil tudi kmetijski izvedenec in svetovalec Kmečke zveze Stefano Rosati, ki vinogradnikom med drugim pomaga pri merjenju količine sladkorja in kislin v grozdju oziroma vinu. Glede na dane pogoje, se merjenja letos še ni lotil, napovedal pa je, da bo s tem začel konec prihodnjega tedna v dolinski občini. Sicer je glede kakovosti grozdja – tako belega kot rdečega – poudaril, da je na Tržaškem letos na splošno zelo zdravo grozdje, tudi količina grozdja je optimalna.