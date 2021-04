Trgovci zaskrbljeni, frizerke pa navdušene

»Pa smo spet oranžni in še enkrat se vračamo za pult, tokrat še bolj zagrenjeni, ker nas vlada ima dobesedno za norca.« Tako se začenja prvi dan ponovnega odprtja trgovin, katerih delovanje je bilo v času rdečega območja prepovedano, za Alberta Ancono, upravitelja trgovine z modnimi dodatki Valmoda na Prehodu Capo di Piazza ob Velikem trgu. »Lani je bila popolna zapora drugačna. Tokrat pa je bila vsaka druga trgovina odprta, ker se v njej baje prodaja nujne potrebščine. Kaj pa so nujne potrebščine? Nogavice? Ovitki za mobilne telefone? Zakaj pa torbice in pasovi ne spadajo v kategorijo,« je dodal Ancona, zelo zaskrbljen in razočaran.

Na strežbo stalnih strank se pripravlja Luana Viezzoli, ki po enem mesecu ureja izložbo svoje trgovine Old Company na trgu pri Sv. Jakobu. Tudi Viezzolijeva je pogrešala doslednost s strani vlade: »Lani je bila zapora boljše organizirana, letos pa se je vlada odločila, da v slabe vode pošlje le prodajalce oblačil in obutev.«

Pozitivnejše pa se nov teden začenja za frizerske salone: »Vsi so komaj čakali, da nas bodo lahko ponovno obiskali,« je navdušeno izjavila Debora iz frizerskega salona Debba’Style v Boljuncu, »saj frizerke in frizerji ne skrbimo samo za lepoto naših strank, ampak tudi za njihovo dostojanstvo.«

Natrpan z naročili je koledar Darie Ciuffar, frizerke v Bazovici: »Iskreno upam, da ne bomo več zapirali zaradi pandemije. Prepoved obratovanja je velika priložnost za vse, ki delajo na črno po domovih, kjer je morda spoštovanja predpisov manj.«