Na avtocestnem priključku pri Štivanu je malo per 16. uro voznik avtomobila citroen bele barve izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v sredinsko varnostno ograjo, pri čemer ga je obrnilo in je obtičal počez sredi vozišča. Tri osebe so bile lažje poškodovane in so jih z rešilcem službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in reševalci službe 118. Nastali so zastoji. Razbitine so malo po 16.30 še odstranjevali.