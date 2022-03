Trideset let rešujejo življenja

»Niste sami, že trideset let smo vam ob strani,« lahko beremo na logotipu ob 30-letnici službe 118. Območno urgentno službo 118, ki je postala temeljni steber državnega zdravstvenega sistema, je 27. marca 1992 ustanovil takratni predsednik republike Francesco Cossiga. O njeni vlogi, o spremembah in težavah, ki so se pojavile v letih, smo se pogovorili z direktorjem službe za nujno medicinsko pomoč 118 Zdravstvenega podjetja Asugi, zdravnikom dr. Albertom Peratonerjem.

Kako in koliko se je v teh tridesetih letih spremenilo delo službe 118?

Služba 118 se je rodila kot zunanji »podaljšek bolnišnice«, ki je z leti pridobila vse značilnosti samostojne teritorialne zdravstvene storitve – tesno povezane z bolnišnico, pa vendar samostojne v delovanju. Če smo bili leta 1992 omejeni glede na število storitev in vozil, strokovnosti in tehnoloških pripomočkov, so naložbe ter razvoj medicinskih strok, tehnologije, opreme in znanja povsem spremenile sliko. V Trstu smo začeli s tremi rešilci, danes se jih čez dan po mestu podi osem, v nočnih urah pa pet, h katerim gre dodati še dve vozili urgentnega zdravnika.

Kdo sestavlja ekipo službe 118?

To so voznik, diplomirani zdravstvenik ali medicinska sestra, zdravstveni reševalci in zdravnik oz. zdravnica. V letih se je sistem vse bolj oprl zlasti na lik diplomiranega zdravstvenika ali medicinske sestre, ki ima vse večjo vlogo in je seveda prisoten v vsakem rešilcu, medtem ko se v vozilu urgentnega zdravnika v zadnjih letih pelje zdravnik anesteziolog, se pravi specialist, ki upravlja urgence. Navadno gre za osebje, ki je pred tem nekaj časa delovalo na urgentnih bolnišničnih oddelkih, se pravi na urgenci, na oddelku za reanimacijo, na urgentni medicini ali kirurgiji, kar jim je ponujajo temeljito strokovno in tui kulturno osnovo. Danes morajo vsi opraviti specifični izobraževali postopek in redno slediti tečajem.

Spremenila pa se je tudi sama naloga službe 118, ki ni več le prevoz bolnih ...