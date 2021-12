»Trideseti tržaški pust bo!«

»Vzdušje je trenutno slabo, a prav zaradi tega je čas, da se ozremo v prihodnost in napovemo tržaški pust.« Tako je dejal Roberto de Gioia, častni predsednik Tržaškega pustnega odbora. Po dveh letih bo namreč ponovno zaživel pustni sprevod, trideseti po vrsti, ki bo zasedel mestne ulice in trge.

Odbor se je sestal v preteklih dneh in preveril, ali so društva, ki se vsako leto posvečajo izdelovanju mask in vozov, že pripravljena na delo. Sprevod je namreč le manjši del, izložba zahtevnega dela prostovoljcev, ki že veliko pred pustom širijo tradicijo po šolah in rekreacijskih središčih v središču mesta in v mestnih četrtih, šivajo in lepijo, med sabo sodelujejo in ustvarijo vozove.

Di Gioia je napovedal, da bo sprevod okrnjen, »če pa tudi tega ne bomo smeli storiti, bomo z manjšimi dogodki pričarali pust drugače, z razstavami starinskih pustnih kril in fotografij. Tako pomembno obletnico želimo namreč praznovati, pa čeprav v alternativni obliki.«