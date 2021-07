Tridesetletnega motorista prepeljali v bolnišnico

Med Štivanom in Devinom sta okrog 11.30 trčila avtomobil in motor. Tridesetletni voznik Ducatija je trčil v avtomobil alfa romeo giulietta, ki je peljal v nasprotno smer, pri čemer je padel in obležal na cestišču. Motorista, ki je bil poškodovan, toda ni izgubil zavesti, so reševalci službe 118 prepeljali v tržiško bolnišnico. Šestdesetletna voznica avtomobila, ki jo je odnesla brez poškodb, je bila v šoku. Na kraju so bili karabinjerji iz Devina, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili njene posledice.