Tridnevno izobraževanje z mednarodnim priOkùsom

Tretji umetniško kulinarični festival Farmer & Artist, ki ga pripravlja lokalna akcijska skupina LAS Kras in bo potekal od 19. do 28. novembra, bodo letos uvedli s posebno ponudbo za ljubitelje tujih jedi in domačih proizvodov. Prihaja namreč vzporedni niz dogodkov Okùs - Trieste Food Lab, ki ga akcijska skupina pripravlja v sodelovanju s podjetniško mrežo Carso Kras in Slow Food Italija. Kulinarični in vinski kulturni dogodek bo namenjen spoznavanju hrane iz različnih evropskih koncev v kombinaciji z lokalnim vinom. Med 19. in 21. novembrom bo na delavnicah, večerji in strokovnih degustacijah mogoče spoznati najboljše mednarodne sire iz surovega mleka, italijanske ribje konzerve, deželne proizvode in lokalna vina. Tridnevno dogajanje bodo v petek, 19. novembra, ob 18.30 v kavarni San Marco uvedli s predstavitvijo novega kulinaričnega atlasa Atlante gastronomico dei Presìdi Slow Food.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.