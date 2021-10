Trieste Antiqua: od Thonetovih stolov, slik do dragocenega porcelana

Umetniške slike, preproge, kultni in različno oblikovani Thonetovi stoli, vaze, porcelanaste figure, pa dragoceni nakit in bižuterija. To in še veliko več ponuja 37. izdaja sejma antikvitet Trieste Antiqua, ki se vrača po dveletni odsotnosti. V nekdanji ribarnici so se zbrali zbiralci in trgovci starin iz Trsta in drugih italijanskih mest. Na letošnjem sejmu, ki ga prirejajo deželno društvo starinarjev, Občina Trst in Dežela FJK pod okriljem banke FriulAdria, sodeluje okoli 20 razstavljavcev, ki bodo svoje starine prodajali do prihodnje nedelje.