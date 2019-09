Trieste Next letos o Big Data

Klic, klik, nakup, všečkanje, informacije o tem, kaj si izposodimo v knjižnici, s katerim avtobusom se peljemo, kje parkiramo avtomobil, ali celo zgolj to, kdaj s pametnim telefonom vklopimo klimo v dnevni sobi. To nepredstavljivo razsežnost podatkov imenujemo Big Data. Pod tem imenom so združeni vsi podatki, ki jih pustimo v digitalnem svetu. In ti podatki bodo rdeča nit letošnje znanstvene prireditve Trieste Next.

Ta bo na Velikem trgu in v okoliških poslopjih (v Mieli, kavarni Tommaseo, deželni palači, hotelu Savoia in Revoltelli) potekala od 27. do 29. septembra, v treh dneh pa bo na programu 50 različnih dogodkov, ki jih bo oblikovalo dvesto predavateljev. 27. septembra bo v okviru prireditve Trieste Next zaživela tudi Evropska noč raziskovalcev. Pred Velikim trgom bo vse dni privezana tudi nova ledolomilka inštituta OGS, ki je pred meseci nadomestila zastarelo Exploro.