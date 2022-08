Gorski reševalci so danes zgodaj popoldne posredovali na Napoleonski cesti, kjer je 23-letno Estonko obšla slabost. Z mamo in zaročencem - preživljajo sicer počitnice v Sloveniji - se je z Vejne odpravila na daljši sprehod.

Naenkrat se je zgrudila in obležala na tleh, po mnenju reševalcev je doživela vročinski udar, in ni uspela več vstati. Gorski reševalci so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, ki jo je odpeljalo v bolnišnico.