Trije avtomobili vpleteni v nesrečo pri Sesljanu

Na pokrajinski cesti št. 1 pri Sesljanu se je v bližini restavracije Tre noci okrog 14.30 pripetila prometna nesreča. Vanjo so bili vpleteni trije avtomobili, in sicer peugeot, fiat 500 in ford tourneo, ki so medsebojno trčili. Dve osebi so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci iz Tržiča in z Opčin, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji. Promet je bil dalj časa ustavljen, karabinjerji so ga preusmerjali po Naselju sv. Mavra.