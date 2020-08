Trije duhovniki: dva Hrvata in dva inženirja

Tržaška škofija je bogatejša za tri nove duhovnike, med katerimi sta dva Hrvata. Nikola Cingel se je pred sedemintridesetimi leti rodil v mestu Našice, ki leži petdeset kilometrov severovzhodno od Osijeka, enako stari Željko Babić pa je doma iz Vukovarja. Duhovniški poklic bo odslej opravljal tudi dvaintridesetletni Nicolas Bulian iz kraja Vito D’Asio v bližini Pordenona. Vse tri je v nedeljo popoldne v stolnici sv. Justa posvetil tržaški škof Giampaolo Crepaldi.

Poleg narodnosti pa je zanimiv še podatek, da sta kar dva novomašnika po izobrazbi inženirja. Cingel je na tem področju diplomiral pred petnajstimi leti, med strokovnimi svetovanji in načrtovanji pa je po potrebi opravljal tudi poklic električarja. Ko mu to ni več zadostovalo, se je pridružil bratovščini »Trajnih Klanjatelja Presvetoga Trojstva« (Trajni častitelji Presvete trojice), ki jo je ustanovil Rozo Palić, nekdanji župnijski upravitelj v Ricmanjah in Borštu. Podobno življenjsko zgodbo ima tudi Bulian. Po diplomi na videmski univerzi se je zaposlil v podjetju letalske in vesoljske industrije v Tržiču. V vsakdanu s hitrim ritmom med stroji in načrti pa ni našel globljega smisla in je uteho poiskal v duhovnem življenju. Bolj »tradicionalna« je Babičeva odločitev, ki se je bogu približal med romanjem v Međugorje. Podobno kot Cingel se je tako najprej vključil v Paličevo bratovščino, nato pa vstopil v videmsko semenišče.