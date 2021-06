Trije julijski večeri ob glasbi in kulinariki

Pri kulturnih društvih Anakrousis in Skala je po daljšem obveznem premoru spet zaživelo pevsko delovanje. Tudi za letošnjo sezono pripravljata društvi niz glasbenih večerov na prenovljenem društvenem dvorišču Zadružnega doma Skala v Gropadi 82. V treh julijskih četrtkovih večerih se bodo ob večerji, ki jo pripravlja Pub Skala, letos predstavili: 8. julija pevke in pevci skupin AnakrousisProjekt, AKSix in ženske klape Oleum iz Krasnice, 15. julija ansambel The Jaguar’s in 22. julija ansambel Nebojsega. Svojo prisotnost si zagotovite z obvezno rezervacijo; zaradi pandemskih varnostnih pravil je letos število mest bistveno okrnjeno.

Domačo vokalno skupino AKSix verjetno vsi dobro poznate, o njej je poročal tudi naš dnevnik; ob njej se bo letos prvič predstavil skupni zbor AnakrousisProjekt, ki ga vodi Lora Pavletić, diplomirana operna pevka na konservatoriju Tartini v Trstu.

V goste prihaja tudi ženska klapa Oleum italijanske skupnosti iz Krasnice (Buje, Istra). To je kvartet mladih deklet, ki je v razmeroma kratkem času doživel veliko uspehov na pevskih festivalih v Humu, Marušičih in na Festivalu Dalmatinskih klapa v Omišu. Njihov repertoar sega od italijanske zabavne glasbe do istrskih narodnih in avtorskih pesmi, še posebej pa negujejo dalmatinske izvorne klapske pesmi in predelano sodobno pop glasbo za A-cappella petje.

V sklopu drugega večera se bo publiki predstavil ansambel The Jaguar’s. Sestav je aktivno deloval v Boljuncu od leta 1963 do 1970. Sestavljali so ga Ennio Cah (klaviatura), Danilo Križmančič (solo kitara), Drago Gregori (ritmika), Vladi Slavec (bobni) in pokojni Boris Sancin (bas kitara). Pred dobrim letom so se po 50 letih premora spet sestali z željo, da bi zaigrali pred publiko. Pri novem Revival The Jaguar’s bandu igrata še člana Robi Slama (bas kitara) in Walter Smotlak (ritmika). Glasbeni večer bosta z njimi popestrili tudi anakrousici Veronica in Jasna kot back-vokalistki.

Zadnji na vrsti, a ne zaradi tega manj pomembni, bodo tretji večer, 22. julija, glasbeno vodili člani openske skupine Nebojsega. Daniel, Egon, Marko, Matija in Rok bodo predstavili izbor avtorskih in cover pesmi, ki jih izvajajo med njihovimi številnimi koncerti. Letos je zanje posebno leto, saj je bil njihov prvi nastop decembra 2011. Takrat je na basu igral Padričar Matteo Formigli, za njim Tommy Budin, tik pred deseto obletnico pa je za bas stopil Rok Košuta. V desetih letih delovanja so fantje redno gojili veselje do glasbe, dobrega vzdušja in šal. Publike se sploh ne bojijo, pogumno bodo kot vsakič stopili pred njo v prepoznavnih rumenih krilih in z nogavicami ter japonkami na nogah.

Toplo vabljeni vsi; za podrobnejše podatke in rezervacijo pa lahko kličete ali pišete na številko 331 1711096 (Egon).