Trije novi magistrski študijski programi

Univerza v Trstu je letos spodbudila tri nove magistrske študijske programe (skupno jih bo 34), ki jih bo uradno predstavila od 21. aprila na tridnevnem dogodku (spletnih) Odprtih vrat. Za kaj gre? Za programe Usklajevanje in upravljanje izobraževalnih storitev, Zdravstvene in porodniške vede ter Geofizika in geopodatki.

Študenti se bodo lahko po spletu udeležili predstavitev vseh programov, v živo pa se bodo lahko povezali s profesorji in študenti za dodatne informacije in pojasnila za zavestno in pomembno izbiro prihodnosti; lahko pa bodo marsikaj izvedeli tudi o štipendijah, študentskih domovih, univerzitetnih šolninah, življenju v Trstu.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.