Na Obalni cesti je danes ob 16.30 iz še nepojasnjenih vzrokov avomobil trčil v obcestno varnostno ograjo, pri čemer so bili voznik in dva potnika poškodovani. Reševalci službe 118 so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gmotna škoda je bila velika. Gasilci so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče, policisti pa preiskujejo njene vzroke.