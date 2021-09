Trije predlogi za zelenico pri Bošketu

Obnova, pravzaprav ureditev zanemarjenega območja ob začetku Vrdelske ceste oz. Bošketa pri Sv. Ivanu je vprašanje, ki se od časa do časa pojavlja, rešitve pa še nismo dočakali. Napovedala jo je Cosolinijeva uprava pred petimi leti (in naj bi bila poimenovana po Marici Nadlišek Bartol), pa ni zadovoljila pričakovanj okoljevarstvenikov in niti domačega rajonskega sveta za Sv. Ivan, Kjadin, Rocol, Lonjer in Melaro. Spet drugo je ponudila sedanja uprava, vendar visoke železne mreže okrog parka nikakor ne prepričujejo krajanov. Svoj predlog so včeraj ponudili tudi člani okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki so si v sodelovanju z rajonskim svetom in dragoceno pomočjo krajanov zamislili kar tri mogoče posege, ki bi poskrbeli za potrebno spremembo na tem območju.

Ne gre za korenite spremembe, pač pa za smotrnejšo ureditev prostora v korist uporabnikov, je na včerajšnjem predstavitvenem srečanju v parku povedala arhitektka Johanna Riva. Edina večja zelenica v četrti, če izvzamemo gozdič pod Frnedom, ponuja velik izziv, saj se tam spajata mesto in narava. Preučili so zato promet in premikanje pešcev do šole Codermatz, trgovskega centra Il Giulia, zdravstvenega središča ali Stadiona 1. maj. Na dan so prišle kritičnosti zaradi prevelikega prometa, slabe osvetljave, umazanije in neprijetnih obiskovalcev, zanemarjenosti in neuporabnih predelov; veliko pa je bilo tudi pozitivnih namigov glede povezanosti med ljudmi in prisotnosti storitev na območju ter bližine naravnih sprehajalnih poti. Pa so v projekt vključili še igrala za otroke, prehode za pešce, območje za pse in druženje ter poskrbeli za varnost in naposled sestavili tri »vizije« prihodnosti.