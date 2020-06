Trije študentje od štirih so našli zaposlitev

Meduniverzitetni konzorcij AlmaLaurea vsako leto poskrbi za raziskavo o profilu oz. zaposlitvenih priložnostih, ki čakajo italijanske univerzitetnike po enem, treh ali petih letih od dosežene diplome. Analizirali so podatke 76 univerz, med katerimi se je tržaška znova uvrstila med najbolj spodbudne.

Iz poročila je razvidno, da je vse več v Trstu diplomiranih tujih državljanov, kar 5,2 odstotka vseh študentov (državno povprečje je 3,7 odstotka) in 5,5 odstotka jih preštejejo po triletnem študiju (3,1 odstotka na državni ravni). Tržaška univerza je privlačna tudi za študente iz drugih italijanskih dežel: 49,7 odstotka diplomirancev ni iz Furlanije - Julijske krajine, medtem ko beležijo druge dežele veliko manjši priliv, povprečno 29,4-odstotnega.

Študenti pa se med drugim tudi pridno učijo: 61 odstotkov vseh (državno povprečje je 55,7 odstotka) zaključi študijsko pot v rednem roku, pri starosti 25,6 leta – podatek, ki se sicer bistveno ne razlikuje od državnega povprečja (25,8 leta). Povprečna ocena diplomskih nalog je 104,5 na 110 (vsedržavno povprečje je 103,1).

Prav gotovo velja zabeležiti še drug podatek, ki nedvomno pozitivno vpliva na poznejše zaposlitvene priložnosti študentov tržaške univerze – to je izredno visok odstotek opravljene prakse, ki je predvidena po študijskih programih: slednjo opravi kar 73,5 odstotka magistrskih diplomskih študentov (na državni ravni 63,1 odstotka), pa tudi število študentov, ki se odloča za študijske izkušnje v tujini, presega državno povprečje: 18,9 odstotka proti 11,2.

Od 3010 diplomiranih študentov v letu 2019 jih je 88,3 odstotka zadovoljnih z opravljeno študijsko potjo v Trstu in 69,2 odstotka od teh bi se ponovno vpisalo na tržaško univerzo. Nazadnje naj še zabeležimo podatke o zaposlitvi po opravljeni univerzitetni izobrazbi: leto po magistrski diplomi je 75,5 odstotka vprašanih našlo zaposlitev (na državni ravni jih preštejejo 71,7 odstotka) in njihova povprečna plača znaša 1386 evrov mesečno (1285 na državni ravni), pet let po opravljeni drugostopenjski diplomi pa jih je zaposlenih 92,2 odstotka in plača zrase do 1543 evrov (1499 na državni ravni).