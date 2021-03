Trk na tržaški obvoznici, potnika ranjena

Iz še nepojasnjenih razlogov je včeraj ob 20.45 voznik avtomobila, ki se je po tržaški obvoznici (SS 202) peljal proti mestnemu središču, v bližini izvoza za sedmi pomol izgubil nadzor nad vozilom in trčil v obcestno ograjo. Oba potnika sta bila v nesreči poškodovana, prav tako kužek, ki se je peljal z njima. Zdravstveno osebje je oskrbelo potnika, na kraj pa so prišli tudi gasilci, ki so se prepričali o varnosti prizorišča nesreče in poskrbeli za odpravitev njenih posledic, lokalni policisti pa so ugotavljali potek dogodka.