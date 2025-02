Trojček sindikatov zahteva večjo podporo za starejše prebivalce

Na Tržaškem je upokojencev vse več: na območju nekdanje tržaške pokrajine je po podatkih zavoda Istat več kot 65.000 ljudi starejših od 65 let. Skoraj 12.000 ljudi pa je starih osemdeset ali več let. Potem je tu še veliko število upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, njihove pokojnine znašajo manj kot 1000 evrov bruto mesečno. Nekateri vsak mesec prejemajo celo znesek, ki je bližji petstotim evrom in je povsem nezadosten za dostojno življenje.

Na skrb vzbujajoče podatke so včeraj dopoldne opozorili sindikati SPI CGIL, FNP CISL in UIL Pensionati, ki od občin na Tržaškem zahtevajo več podpore starejši populaciji.

Kot so razložili Adriano Sincovich (SPI CGIL), Mario Lapi (FNP CISL) in Stefano Baldi (Uil Pensionati), si trojček sindikatov prizadeva za ustanovitev nekakšnega enotnega medobčinskega koordinacijskega centra za pomoč upokojencem. Sindikalisti so na občine naslovili tudi konkretne zahteve v zvezi z davki in finančno podporo revnejšim upokojencem.

Sindikati bi med drugim radi, da upokojencem na Tržaškem, ki imajo manj kot 15.000 evrov bruto letnega dohodka, ne bi bilo treba plačevati dodatne občinske dohodnine IRPEF. Danes je temu tako le v dolinski, zgoniški in devinsko-nabrežinski občini. V občini Repentabor pa so na primer dajatve opravičeni le upokojenci z manj kot 10.000 evri letnega dohodka.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.