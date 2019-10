Trojna počastitev Alojza Rebule

Alojz Rebula je zaradi bogatega opusa in prevodov že vpisan z zlatimi črkami v seznam osrednjih primorskih pisateljev, ob prvi obletnici smrti pa sta njegovo ime in portret zapečatena tudi z znamko, medaljo in poštnima žigoma, kot tudi s poimenovanjem oddelka knjižnice Dušana Černeta.

Slovenska Prosveta, Slavistično društvo Trst Gorica Videm in Filatelistični klub Lovrenc Košir so v sredo, 23. oktobra, izvedli trojno počastitev v Peterlinovi dvorani, kamor je tudi pisatelj pogosto zahajal. Medtem, ko so se na platnu vrteli fotografski portreti, ki jih je zbral Peter Cvelbar, je predsednica Slavističnega društva prof. Marija Pirjevec podala analizo osrednjih motivov pisateljeve literature, od mladinske travme, iz katere delno izhaja literarna strast, do usmerjanja v transcendenco, v odnosu do katere je pisanje predvsem raziskovalno sredstvo. Predsednik kluba Košir Peter Suhadolc pa je predstavil priložnostni žig, ki ga je oblikoval ilustrator Matej Susič in bo v prihodnjih dveh tednih na voljo na pošti v Sežani in pri filatelističnem okencu tržaške glavne pošte (vhod v Ul. Galatti). Žig obstaja namreč v slovenski in v dvojezični različici; slednja ima poseben pomen, saj gre za enaindvajseti dvojezični žig v Italiji, ki pa je prvi z dvojezičnim napisom na obodu. Druga posebnost tega žiga je izbira podobe: kot je povedal Suhadolc, je bil Rebula v javnosti resna oseba, podoba pa je nastala po fotografiji, v kateri je pisatelj nasmejan.