Na državni cesti 202 blizu Opčin je v prvih popoldanskih urah prišlo do prometne nesreče, v katero so bila vpletena tri vozila. Avtomobil je v bližini kampa Pian del Grisa iz nepojasnjenih razlogov trčil v sprednje vozilo, ki je izgubilo nadzor, zapeljalo na nasprotni vozni pas in trčilo v tretje vozilo. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so dva poškodovana prepeljali v bolnišnico, in lokalna policija, ki je medtem urejala promet.