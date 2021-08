Trst bo za 14 tednov filmski set

Staro pristanišče, palača Vivante, kopališče Ausonia, kamnolom v zgoniški občini in palača Carciotti, ki se bo spremenila v policijsko kvesturo. To je le nekaj lokacij na Tržaškem, kjer bodo od prihodnjega ponedeljka snemali tretji del priljubljene televizijske serije italijanske državne radiotelevizije RAI La Porta Rossa. Protagonist serije, komisar Leonardo Cagliostro (vlogo igra Lino Guanciale) se bo tako za kake štiri mesece mudil v Trstu, kjer so že posneli prva dva dela serije. Ta govori o zgodbi Cagliostra, vročekrvnega policista, ki preiskuje lasten umor. Ko ga ubijejo, policist namreč ne stopi skozi "rdeča vrata", ki vodijo v onstranstvo, temveč kot duh ostane na Zemlji in se loti preiskovanja primera.

V preteklih tednih si je lokacije snemanja že ogledal režiser Carmine Elia. Nadaljevanko bodo posneli v sodelovanju z deželno filmsko agencijo, ki je v tretji del serije vložila 280.000 evrov. Petega septembra ob 19. uri pa prihaja Guanciale v goste na festival novinarstva Link. Za dostop do prizorišča bo potrebno covidno potrdilo, vstopnice si je mogoče zagotoviti v trgovini Ticketpoint na Korzu Italija. Več informacij najdete tukaj.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku